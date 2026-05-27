Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь ракетами и более 20 БПЛА

Москва27 мая Вести.В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор города Михаил Развожаев.

Противовоздушная оборона РФ сбила над Севастополем более 20 вражеских дронов в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. На Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы отмечается в сообщении

Также от удара ракеты повреждение получило административное здание. Оно давно не использовалось. В соседних домах выбило окна.