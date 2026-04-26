Севастополь был атакован дронами с металлическими шариками

Развожаев: украинские БПЛА с металлическими шариками атаковали Севастополь Севастополь был атакован дронами с металлическими шариками

Москва26 апр Вести.В ночь на 26 апреля ВСУ атаковали Севастополь БПЛА, содержащими металлические шарики. Один человек погиб, четверо пострадали. О последствиях рассказал в MAX губернатор Михаил Развожаев.

Эта масштабная атака в очередной раз показала: враг продолжает атаковать Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками говорится в сообщении

Развожаев призвал горожан не игнорировать сигнал тревоги, сразу уйти с открытого пространства, отойти от окон.

Доверяйте только официальной информации написал глава города

В результате ночной атаки более 30 многоквартирных, а также свыше 15 частных домов получили повреждения. В настоящее время в городе продолжается ликвидация последствий.