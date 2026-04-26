Москва26 апрВести.Жизни четверых пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь ничего не угрожает. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства города.
Всем раненым была оказана медицинская помощь.
Всем раненым оказана помощь. Здоровью ничего не угрожаетсказано в сообщении
Городская больница №1 в Севастополе, в которую попали обломки сбитого БПЛА работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Ночью 26 апреля Севастополь подвергся массированной атаке БПЛА. Средства ПВО уничтожили над городом и акваторией Черного моря 71 беспилотник. Повреждения получили 34 многоквартирных жилых дома и 17 частных, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены.