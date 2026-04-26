Жизни четверых пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь ничего не угрожает

Четверым пострадавшим при атаке БПЛА на Севастополь оказали медпомощь Жизни четверых пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь ничего не угрожает

Москва26 апр Вести.Жизни четверых пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь ничего не угрожает. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства города.

Всем раненым была оказана медицинская помощь.

Всем раненым оказана помощь. Здоровью ничего не угрожает сказано в сообщении

Городская больница №1 в Севастополе, в которую попали обломки сбитого БПЛА работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Ночью 26 апреля Севастополь подвергся массированной атаке БПЛА. Средства ПВО уничтожили над городом и акваторией Черного моря 71 беспилотник. Повреждения получили 34 многоквартирных жилых дома и 17 частных, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены.