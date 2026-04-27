Всех пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь госпитализировали

Все пострадавшие при атаке дронов ВСУ на Севастополь находятся в больнице Всех пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь госпитализировали

Москва27 апр Вести.Всех пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замгубернатора города Михаила Сылку.

По его словам, жизни людей ничего не угрожает. Все они получили повреждения средней степени тяжести.

В больнице на сегодняшний день находятся трое пострадавших... И непосредственно один пострадал в городской больнице №1, находясь на стационарном лечении. То есть, четверо пострадавших сейчас в горбольнице №1, у всех средней тяжести, угрозы жизни нет цитирует Михаила Сылку агентство

Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля. В результате удара повреждения получили около 200 домов. Один человек погиб – как сообщалось ранее, он был барабанщиком и основателем местной кавер-группы.