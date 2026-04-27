Погибший при атаке ВСУ на Севастополь мужчина был барабанщиком кавер-группы При атаке ВСУ на Севастополь погиб барабанщик кавер-группы

Москва27 апр Вести.Погибшим при массированном налете ВСУ на Севастополь оказался барабанщик и один из основателей местной кавер-группы "Рояль в Кустах" Павел Писарев. Об этом РИА Новости сообщил ее основатель и гитарист Алексей Лященко.

По его словам, мужчине было 43 года, он умер в своей машине.

Произошла ужасная для нас трагедия ... Он был добрейшей души человек, прекрасно играл на барабанах, давал уроки сказал Лященко

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Севастополь 26 апреля ранения получили четыре человека. Пострадало около 200 домов и более 100 автомобилей. Это был один из самых масштабных ударов ВСУ по городу - уничтожена 71 воздушная цель. Беспилотники были начинены металлическими шариками.