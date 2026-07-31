Развожаев сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки на Севастополь В результате атаки ВСУ погиб мирный житель Севастополя

Москва31 июл Вести.31 июля в ходе атаки ВСУ на Севастополь погиб один мирный житель.

В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев

Также глава города уточнил, что один из сбитых БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В результате атаки в 11 частных домах выбиты стекла, повреждения получили стены и заборы, пострадал один автомобиль.

Всего за минувшую ночь силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 10 БПЛА противника.