Мирошник сообщил об одной из крупнейших атак БПЛА на Севастополь

Мирошник: на Севастополь совершена одна из крупнейших атак БПЛА Мирошник сообщил об одной из крупнейших атак БПЛА на Севастополь

Москва28 апр Вести.Севастополь на минувшей неделе оказался под одной из самых масштабных среди российских регионов атак вражеских беспилотников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его слова передает ТАСС.

По его данным, на одной из улиц города в результате удара дрона по гражданскому автомобилю погиб 43‑летний мужчина, еще четверо мирных жителей были ранены в разных районах, среди них пожилые женщина и мужчина.

На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА сказал Мирошник

Он уточнил, что атака привела к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры, повреждения получили не менее 50 жилых домов.

Также Мирошник отметил, что Брянская область по‑прежнему входит в число субъектов РФ, которые противник обстреливает наиболее часто. По его словам, регион ежедневно подвергался атакам от 100 до 150 вражеских беспилотников.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за вечер 27 апреля и в ночь на 28 апреля ВСУ предприняли три атаки на город. Силами противовоздушной обороны они были отражены, отметил он.