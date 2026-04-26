При атаке беспилотников ВСУ повреждена гражданская инфраструктура в Севастополе Развожаев: в Севастополе повреждена гражданская инфраструктура при атаке БПЛА

Москва26 апр Вести.В Севастополе повреждена гражданская инфраструктура при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произошло несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Много осколков от сбитого БПЛА упало на территории Академии хореографии, повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии. В районе СТ "Фронтовик" от осколков сбитого БПЛА загорелась станция шиномонтажа. В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ загорелся частный жилой дом отметил губернатор в своем Telegram-канале

Кроме того, по его словам, в СТ "Гераклея" в одном из домов осколок от сбитого БПЛА пробил стену частного дома. Повреждения домов зафиксированы также в других районах города.

"В районе Учкуевки повреждена газовая труба. В нескольких районах осколками повредило линии электропередач", — уточнил губернатор.

По информации Развожаева, в результате атаки БПЛА один человек погиб и трое получили ранения. Силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы в общей сложности 43 БПЛА.