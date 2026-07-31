Москва31 июлВести.Минувшей ночью силами ПВО, Черноморского флота и мобильными огневыми группами уничтожены 10 вражеских БПЛА. Информацию в MAX разместил губернатор Михаил Развожаев.
Один из сбитых БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с домами в районе Фиолента.
В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, пострадала одна машинауточнил Развожаев
Жертвой атаки стал мирный житель, который находился на улице.
Губернатор напомнил о необходимости находиться в укрытии в момент сигнала тревоги.