Над Севастополем за ночь уничтожены 10 беспилотников ВСУ

Развожаев сообщил об уничтожении 10 БПЛА в небе над Севастополем Над Севастополем за ночь уничтожены 10 беспилотников ВСУ

Москва31 июл Вести.Минувшей ночью силами ПВО, Черноморского флота и мобильными огневыми группами уничтожены 10 вражеских БПЛА. Информацию в MAX разместил губернатор Михаил Развожаев.

Один из сбитых БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с домами в районе Фиолента.

В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, пострадала одна машина уточнил Развожаев

Жертвой атаки стал мирный житель, который находился на улице.

Губернатор напомнил о необходимости находиться в укрытии в момент сигнала тревоги.