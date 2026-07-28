Москва28 июлВести.Об отражении атаки ВСУ и уничтожении трех беспилотников сообщил в своем МАХ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 3 БПЛА в Балаклавском районеговорится в сообщении
Михаил Развозжаев рекомендовал жителям покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, так как военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.