В Севастополе уничтожено три БПЛА

Над Севастополем сбито три беспилотника В Севастополе уничтожено три БПЛА

Москва28 июл Вести.Об отражении атаки ВСУ и уничтожении трех беспилотников сообщил в своем МАХ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 3 БПЛА в Балаклавском районе говорится в сообщении

Михаил Развозжаев рекомендовал жителям покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, так как военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.