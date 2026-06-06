Над морем у Севастополя сбито 3 беспилотника, отражается атака ВСУ ВСУ атакуют территорию Севастополя, над морем ликвидировано 3 БПЛА

Москва6 июн Вести.В воздушном пространстве Севастополя ведется отражение атаки ВСУ. Над морем было сбито три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В настоящее время работает авиация, системы ПВО и мобильные огневые группы.

Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега написал он в мессенджере MAX

Ранее Развожаев сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории города.

За предыдущие сутки в небе над Севастополем были ликвидировано 58 БПЛА.