Москва6 июнВести.В воздушном пространстве Севастополя ведется отражение атаки ВСУ. Над морем было сбито три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В настоящее время работает авиация, системы ПВО и мобильные огневые группы.

Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега

написал он в мессенджере MAX

Ранее Развожаев сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории города.

За предыдущие сутки в небе над Севастополем были ликвидировано 58 БПЛА.