Москва6 июнВести.В воздушном пространстве Севастополя ведется отражение атаки ВСУ. Над морем было сбито три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В настоящее время работает авиация, системы ПВО и мобильные огневые группы.
Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от береганаписал он в мессенджере MAX
Ранее Развожаев сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории города.
За предыдущие сутки в небе над Севастополем были ликвидировано 58 БПЛА.