Москва5 июнВести.В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги, идет отражение атаки ВСУ. Об этом глава города Михаил Развожаев написал в MAX.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группыговорится в посте
Три беспилотных летательных аппарата противника сбиты в районе Фиолента и мыса Херсонес. Губернатор попросил граждан соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт в третий раз за день приостановил работу.