Развожаев: в небе над Севастополем сбиты 3 БПЛА ВСУ В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты 3 беспилотника

Москва5 июн Вести.В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги, идет отражение атаки ВСУ. Об этом глава города Михаил Развожаев написал в MAX.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы говорится в посте

Три беспилотных летательных аппарата противника сбиты в районе Фиолента и мыса Херсонес. Губернатор попросил граждан соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в третий раз за день приостановил работу.