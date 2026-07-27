Москва27 июлВести.Российские военные сбили 3 украинских беспилотных летательных аппарата в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сбито 3 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах. По предварительной информации, никто из людей не пострадалнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы продолжают работу.
Мирных граждан призвали быть более внимательными, соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.