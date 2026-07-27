Российские военные сбили 3 украинских БПЛА в Севастополе В Севастополе ВС РФ сбили 3 украинских беспилотника

Москва27 июл Вести.Российские военные сбили 3 украинских беспилотных летательных аппарата в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Сбито 3 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах. По предварительной информации, никто из людей не пострадал написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы продолжают работу.

Мирных граждан призвали быть более внимательными, соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.