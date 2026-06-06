Москва6 июнВести.В результате беспилотной атаки на территорию Севастополя пострадали два человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степенинаписал глава города в мессенджере MAX
Губернатор добавил, что в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны уничтожены 8 вражеских БПЛА.
Один сбитый дрон попал в торец жилой пятиэтажки в районе проспекта Победы, детонации не последовало. Жителей эвакуировали, на месте работают представители оперативных служб.
Также повреждены два многоквартирных дома в Ленинском районе.