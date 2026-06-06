В Севастополе сбитый дрон ВСУ попал в стену жилого многоквартирного дома

Сбитый БПЛА попал в стену жилой пятиэтажки в Севастополе, людей эвакуировали В Севастополе сбитый дрон ВСУ попал в стену жилого многоквартирного дома

Москва6 июн Вести.В Севастополе сбитый украинский беспилотник попал в стену пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, на месте работают представители оперативных служб, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью, беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС написал глава города в мессенджере MAX

Еще два жилых дома повреждены в Ленинском районе, там разбиты несколько окон, поврежден балкон и стена одной из квартир.

По данным губернатора, в результате атаки легкие ранения получили двое мужчин.