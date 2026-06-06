Москва6 июнВести.В Севастополе сбитый украинский беспилотник попал в стену пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, на месте работают представители оперативных служб, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью, беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧСнаписал глава города в мессенджере MAX
Еще два жилых дома повреждены в Ленинском районе, там разбиты несколько окон, поврежден балкон и стена одной из квартир.
По данным губернатора, в результате атаки легкие ранения получили двое мужчин.