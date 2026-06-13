Зафиксированы повреждения окон в двух квартирах при атаке БПЛА в Севастополе

В Севастополе при атаке дронов повреждены окна в двух квартирах и автомобиль Зафиксированы повреждения окон в двух квартирах при атаке БПЛА в Севастополе

Москва13 июн Вести.В Севастополе минувшей ночью и утром отражали атаки украинских дронов. зафиксированы повреждения окон в двух квартирах на проспекте Генерала Острякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах написал Михаил Развожаев

Отмечается, что также пострадал автомобиль в Гагаринском районе.

Информации о раненых не поступало.

Силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины, сбито более 25 беспилотных летательных аппаратов.

Развожаев напомнил о правилах безопасности. В случае обнаружения обломков БПЛА нельзя подходить к ним, следует немедленно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.