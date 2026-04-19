Над Севастополем сбито восемь БПЛА, в городе есть повреждения Развожаев: над разными районами Севастополя сбито восемь БПЛА, пострадавших нет

Москва19 апр Вести.Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сбито 8 БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана написал он в мессенджере MAX

Предварительно, никто из людей не пострадал.

По сообщению спасательной службы Севастополя, в одном из садовых товариществ на Северной стороне обломком беспилотника повреждена крыша дома, в одном из СНТ в районе Монастырского шоссе обломки упали на крышу дома, а в районе улицы Генерала Мельника часть сбитого дрона упала на гараж.

Губернатор настоятельно рекомендовал севастопольцам покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах. Он напомнил, что работа по уничтожению беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия, а не попавшие в цель пули всегда возвращаются вниз.

В городе временно прекратил работу общественный транспорт.