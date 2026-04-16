Над Севастополем ночью сбито 19 БПЛА, выбиты окна в двух домах

Развожаев сообщил о последствиях ночной атаки дронов ВСУ на Севастополь

Москва16 апр Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля российские силы ПВО и Черноморский флот отразили очередную атаку ВСУ. Никто из людей, по его словам, не пострадал.

В общей сложности сбито 19 БПЛА написал Развожаев в мессенджере MAX

Согласно предварительной информации Спасательной службы Севастополя, повреждены окна в двух частных жилых домах в Балаклавском районе, уточнил он.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в городе сегодня в 4 утра. Губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112, а также призвал доверять только официальной информации.