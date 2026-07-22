Москва22 июлВести.В двух районах Севастополя сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.
Он уточнил, что ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районахпишет Развожаев
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытии.