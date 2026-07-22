Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем

В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два украинских дрона Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем

Москва22 июл Вести.В двух районах Севастополя сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

Он уточнил, что ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах пишет Развожаев

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытии.