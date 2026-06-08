В Севастополе ПВО и огневые группы уничтожают дроны ВСУ В Севастополе силы ПВО отражают атаку беспилотников

Москва8 июн Вести.В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины. В городе работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы написал Михаил Развожаев

Отмечается, что для уничтожения вражеских беспилотников применяются различные виды вооружения, в том числе стрелковое оружие.

Глава города напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Также он настоятельно рекомендовал уйти с улиц, спрятаться в укрытиях или любых безопасных местах.