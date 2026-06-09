Москва9 июнВести.В Севастополе продолжается отражение атаки Вооруженных сил Украины. Работают расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Уже сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолентнаписал Михаил Развожаев
Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.
Развожаев отметил, что военные уничтожают вражеские дроны, используя различные средства поражения, в том числе стрелковое оружие.