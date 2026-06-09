В Севастополе сбито уже восемь беспилотников, военные отражают атаку ВСУ

Развожаев: в Севастополе сбито 8 дронов, ПВО продолжает отражение атаки В Севастополе сбито уже восемь беспилотников, военные отражают атаку ВСУ

Москва9 июн Вести.В Севастополе продолжается отражение атаки Вооруженных сил Украины. Работают расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Уже сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент написал Михаил Развожаев

Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Развожаев отметил, что военные уничтожают вражеские дроны, используя различные средства поражения, в том числе стрелковое оружие.