Москва6 июнВести.Беспилотные летательные аппараты ВСУ атакуют Севастополь. В Ленинском районе города ведется отражение ударов дронов противника, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Он призвал горожан уйти с улиц.
Наши мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА в Ленинском районе городапроинформировал он в своем канале в MAX
Накануне утром субботы глава города сообщал о налете вражеской ударной техники в воздушное пространство Севастополя. В акватории города было сбито уже три беспилотника.