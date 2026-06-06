Мобильные группы сбивают БПЛА в одном из районов Севастополя

В черте Севастополя сбивают БПЛА, атакующие город Мобильные группы сбивают БПЛА в одном из районов Севастополя

Москва6 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты ВСУ атакуют Севастополь. В Ленинском районе города ведется отражение ударов дронов противника, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Он призвал горожан уйти с улиц.

Наши мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА в Ленинском районе города проинформировал он в своем канале в MAX

Накануне утром субботы глава города сообщал о налете вражеской ударной техники в воздушное пространство Севастополя. В акватории города было сбито уже три беспилотника.