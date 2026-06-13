Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе Развожаев: в Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ

Москва13 июн Вести.В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку со стороны вооруженных силы Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! предупредил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 13 июня в Севастополе была повторно объявлена воздушная тревога. Режим беспилотной опасности также действует на территории Республики Крым, работает ПВО.