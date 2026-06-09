Москва9 июнВести.В Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружияпредупредил он в своем канале в мессенджере MAX
В этой связи губернатор Севастополя призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена около полуночи 9 июня.