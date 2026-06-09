Системы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку БПЛА в Севастополе Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО

Москва9 июн Вести.В Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия предупредил он в своем канале в мессенджере MAX

В этой связи губернатор Севастополя призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена около полуночи 9 июня.