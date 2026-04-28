В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты два беспилотника

Два беспилотника сбиты при отражении атаки ВСУ на Севастополь В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбиты два беспилотника

Москва28 апр Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в мессенджере MAX об отражении атаки ВСУ на город.

В уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов участвовали военнослужащие, подразделения противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп.

Сбито 2 БПЛА в районе Балаклавского МО и Северной стороны говорится в заявлении

В результате атаки никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.

Ранее Михаил Развожаев сообщал о попытке ВСУ атаковать Севастополь тремя "волнами" беспилотников.