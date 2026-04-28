Москва28 апрВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в мессенджере MAX об отражении атаки ВСУ на город.
В уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов участвовали военнослужащие, подразделения противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп.
Сбито 2 БПЛА в районе Балаклавского МО и Северной стороныговорится в заявлении
В результате атаки никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.
Ранее Михаил Развожаев сообщал о попытке ВСУ атаковать Севастополь тремя "волнами" беспилотников.