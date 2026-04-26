Москва26 апр Вести.Ночью 26 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель... Погиб один человек, четверо были ранены уточнил он в своем Telegram-канале

Согласно предварительной информации, которую привел губернатор, получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.

"В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы. Также повреждения получили 17 частных домов в разных районах города. Ещё 5 человек сообщили о повреждениях автомобилей", - добавил он.

Вместе с тем на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах. В Загородной Балке пробита крыша на станции технического обслуживания.