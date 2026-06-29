В Севастополе отразили две атаки ВСУ, сбиты 29 БПЛА противника Развожаев: за сутки над Севастополем сбили 29 украинских БПЛА

Москва29 июн Вести.В небе над Севастополем за последние сутки уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили 2 атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА написал глава города в мессенджере MAX

Есть информация о точечных повреждениях в четырех частных домах. Также зафиксированы несколько очагов возгорания из-за падения фрагментов сбитых дронов, в том числе за Черноречьем и возле населенного пункта Полюшко.

За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 Га, обнаружено 13 очагов… В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники добавил Развожаев

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.