Более 30 украинских БПЛА сбито над Севастополем, повреждены жилые дома

Над Севастополем сбили более 30 украинских БПЛА, повреждены жилые дома Более 30 украинских БПЛА сбито над Севастополем, повреждены жилые дома

Москва12 авг Вести.Ночью 12 августа авиация, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили атаку более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито уже больше 30 БПЛА. Главное: по предварительной информации никто из людей не пострадал. Сейчас особенно активная работа идет в Балаклавском районе проинформировал он в своем канале на платформе MAX

По словам губернатора, от населения поступила информация, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах разбиты окна и есть другие повреждения. В несколько районах города из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.