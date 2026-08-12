Москва12 авгВести.Ночью 12 августа авиация, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили атаку более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбито уже больше 30 БПЛА. Главное: по предварительной информации никто из людей не пострадал. Сейчас особенно активная работа идет в Балаклавском районепроинформировал он в своем канале на платформе MAX
По словам губернатора, от населения поступила информация, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах разбиты окна и есть другие повреждения. В несколько районах города из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса.