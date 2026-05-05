Двенадцать беспилотников сбито в Севастополе Развожаев: 12 дронов сбили силы ПВО в Севастополе

Москва5 мая Вести.Двенадцать беспилотных летательных аппаратов сбито силами противовоздушной обороны в Севастополе, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны написал глава города

Он также предупредил, что в Севастополе изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги: он звучит три раза и прекращается, при этом тревога не отменена.