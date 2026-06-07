В Севастополе сбиты 18 беспилотников ВСУ В Севастополе уничтожены 18 украинских беспилотников

Москва7 июн Вести.В Севастополе российские военнослужащие, в том числе авиация, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ), отразили новую атаку ВСУ – уничтожено 18 беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес… В одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на дорогу написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавших среди людей нет.