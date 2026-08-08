В Севастополе силы ПВО отразили атаку - уничтожены 12 беспилотников В Севастополе ПВО сбила 12 беспилотников, воздушная тревога отменена

Москва8 авг Вести.В Севастополе расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ. Ликвидировано 12 дронов в Балаклавском и Гагаринском районах, а также в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Сбито 12 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах написал Михаил Развожаев

В настоящее время воздушная тревога в городе отменена.

Жителей и гостей Севастополя просили не пренебрегать мерами безопасности.