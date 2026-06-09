Развожаев сообщил, что в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес

После атаки ВСУ на Севастополь в районе Ласпи загорелся лес Развожаев сообщил, что в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес

Москва9 июн Вести.Спасательная служба Севастополя сообщила о последствиях сегодняшней атаки ВСУ на город, написал губернатор Михаил Развожаев.

Всего было сбито 20 БПЛА противника в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК и парка Победы.

В районе Ласпи после падения БПЛА горит лес говорится в публикации Развожаева в MAX

На месте работают экстренные службы, уточнил он.

Губернатор Севастополя также сообщил, что в результате попадания БПЛА в частный дом в районе Монастырского шоссе начался пожар. Пострадал мужчина.