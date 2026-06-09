Москва9 июнВести.Спасательная служба Севастополя сообщила о последствиях сегодняшней атаки ВСУ на город, написал губернатор Михаил Развожаев.
Всего было сбито 20 БПЛА противника в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК и парка Победы.
В районе Ласпи после падения БПЛА горит лесговорится в публикации Развожаева в MAX
На месте работают экстренные службы, уточнил он.
Губернатор Севастополя также сообщил, что в результате попадания БПЛА в частный дом в районе Монастырского шоссе начался пожар. Пострадал мужчина.