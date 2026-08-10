В Севастополе загорелся лес у пляжа после падения обломков дронов

Над Севастополем сбито 15 БПЛА В Севастополе загорелся лес у пляжа после падения обломков дронов

Москва10 авг Вести.Над Севастополем силы ПВО Министерства обороны РФ и мобильные огневые группы ликвидировали 15 беспилотников, сообщил в своем MAX-канале утром в понедельник, 10 августа, губернатор города Михаил Развожаев.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 15 БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал написал градоначальник

Он добавил, что из-за упавших обломков дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга. Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе упавшие обломки беспилотников повредили четыре автомобиля.