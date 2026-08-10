Москва10 авгВести.Над Севастополем силы ПВО Министерства обороны РФ и мобильные огневые группы ликвидировали 15 беспилотников, сообщил в своем MAX-канале утром в понедельник, 10 августа, губернатор города Михаил Развожаев.
Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 15 БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадалнаписал градоначальник
Он добавил, что из-за упавших обломков дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга. Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе упавшие обломки беспилотников повредили четыре автомобиля.