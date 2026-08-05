Москва5 авгВести.В Севастополе расчеты ПВО и мобильные огневые группы в ходе отражения атаки ВСУ вбили четыре беспилотника. При падении обломков возникло два возгорания – на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском округе и в районе Максимовой дачи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания: на территории одного из СТ в Балаклавском муниципальном округе; в районе Максимовой дачиговорится в публикации
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
На улице Репина обломки сбитого дрона упали во двое многоквартирного дома. Детонации не произошло. Повреждено остекление балкона в одной из квартир.
В Гагаринском районе также зафиксировано падение БПЛА на территории ТСН без взрыва и возгорания.
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб. Пожарные расчеты контролируют ситуацию.
Губернатор напомнил жителям о правилах безопасности. При обнаружении обломков БПЛА или подозрительных предметов нельзя подходить к ним. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить по номеру 112.