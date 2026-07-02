Москва2 июлВести.В Севастополе локализовали масштабный лесной пожар, разгоревшийся после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пожар начался 29 июня, в понедельник, загорелись лес и виноградники, позже пламя охватило порядка 28 гектаров. Ситуация осложнялась труднодоступностью местности и сложным рельефом.
Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать... Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого естьнаписал глава города в мессенджере MAX
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении и оказывал помощь в защите Севастополя.