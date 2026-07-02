В Севастополе локализовали лесной пожар, разгоревшийся после атаки БПЛА

В Севастополе удалось локализовать лесной пожар, начавшийся после атаки БПЛА В Севастополе локализовали лесной пожар, разгоревшийся после атаки БПЛА

Москва2 июл Вести.В Севастополе локализовали масштабный лесной пожар, разгоревшийся после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пожар начался 29 июня, в понедельник, загорелись лес и виноградники, позже пламя охватило порядка 28 гектаров. Ситуация осложнялась труднодоступностью местности и сложным рельефом.

Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать... Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть написал глава города в мессенджере MAX

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении и оказывал помощь в защите Севастополя.