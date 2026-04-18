В Севастополе вспыхнул резервуар с остатками топлива из-за сбитого БПЛА

При отражении атаки БПЛА на Севастополь загорелся резервуар с топливом В Севастополе вспыхнул резервуар с остатками топлива из-за сбитого БПЛА

Москва18 апр Вести.В Севастополе при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелся резервуар с остатками топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, ЧП произошло в районе Казачьей бухты.

Горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА пояснил он в своем Telegram-канале

Развожаев уточнил, что на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. "Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал", - добавил губернатор, подчеркнув, что этот инцидент не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя.

Ранее ночью 18 апреля Развожаев сообщил о ликвидации двух воздушных целей в небе над Севастополем.