В Севастополе после ночной атаки БПЛА обнаружен контейнер со взрывчаткой

Москва27 мая Вести.В Севастополе после ночной атаки ВСУ обнаружен контейнер со взрывчаткой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Он разместил фото опасной находки. Она напоминает коробку, обшитую пенопластом.

Этот предмет был сброшен с БПЛА подчеркнул Развожаев

Он отметил, что с беспилотников могли быть сброшены и другие предметы, и выглядеть они могут по-разному. Но все представляют опасность.

Губернатор настоятельно попросил взрослых предупредить детей о том, что ни в коем случае нельзя подбирать, переносить и даже трогать все, что лежит на земле.

Развожаев напомнил, что при обнаружении подозрительного предмета следует отойти на безопасное расстояние, обозначить место и позвонить по номеру 112.