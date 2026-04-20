В Севастополе на пассажирский автобус упали осколки сбитого БПЛА

Москва20 апр Вести.Во время воздушной тревоги 20 апреля на автобус маршрута №55 на Радиогорке упали осколки сбитого БПЛА. Подробности сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в MAX.

Разбито несколько стекол, и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье. К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертв говорится в сообщении

Развожаев отметил необходимость покинуть транспортное средство в случае воздушной тревоги.

Находиться в салоне во время атаки смертельно опасно заявил глава региона

При сигнале "Воздушная тревога" нужно незамедлительно выйти из автобуса и дойти до ближайшего укрытия.