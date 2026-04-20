Москва20 апрВести.Во время воздушной тревоги 20 апреля на автобус маршрута №55 на Радиогорке упали осколки сбитого БПЛА. Подробности сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в MAX.
Разбито несколько стекол, и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье. К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертвговорится в сообщении
Развожаев отметил необходимость покинуть транспортное средство в случае воздушной тревоги.
Находиться в салоне во время атаки смертельно опаснозаявил глава региона
При сигнале "Воздушная тревога" нужно незамедлительно выйти из автобуса и дойти до ближайшего укрытия.