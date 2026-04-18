Москва18 апр Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на город. Ранее он написал в мессенджере MAX, что силы ПВО и мобильные огневые точки сбили над морем и разными районами 22 воздушных цели.

Главное, подчеркнул губернатор, никто из людей не пострадал.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о повреждениях, которые были причинены нескольким зданиям.

В Голландии в здании СевГУ выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА говорится в публикации Развожаева

В Гагаринском районе сбитый беспилотник упал на резервуар в районе микрорайона Казачья Бухта. Глава города заверил, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом. По его словам, "никаких стратегических запасов там не было".