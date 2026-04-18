Москва18 апрВести.Ночью 18 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в небе над Севастополем 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В общей сложности сбито 22 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя — никто из людей не пострадалуточнил он в своем канале в мессенджере MAX
Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в Гагаринском районе города из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива.