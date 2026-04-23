Развожаев: при отражении атаки ВСУ в Севастополе сбиты 15 беспилотников

Москва23 апр Вести.Ночью 23 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА уточнил он в своем канале в мессенджере MAX

Согласно данным Спасательной службы города, гражданские объекты при вражеской воздушной атаке не пострадали.

Губернатор отметил, что к настоящему времени воздушная тревога в Севастополе отменена.