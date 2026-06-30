Москва30 июнВести.В Севастополе после атак украинских БПЛА начался самый масштабный за последние годы лесной пожар, огонь охватил 28 гектаров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний ориентировочно 28 гектаровнаписал глава города в мессенджере MAX
Борьба с огнем ведется больше суток. К ликвидации очагов привлечены порядка 240 специалистов, применяется 58 единиц техники. Ситуация осложняется из-за горной местности и повторных атак.
Предварительно, пострадавших нет.