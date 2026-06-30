После атак БПЛА в Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров

В Севастополе после атаки БПЛА больше суток тушат масштабный лесной пожар После атак БПЛА в Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров

Москва30 июн Вести.В Севастополе после атак украинских БПЛА начался самый масштабный за последние годы лесной пожар, огонь охватил 28 гектаров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний ориентировочно 28 гектаров написал глава города в мессенджере MAX

Борьба с огнем ведется больше суток. К ликвидации очагов привлечены порядка 240 специалистов, применяется 58 единиц техники. Ситуация осложняется из-за горной местности и повторных атак.

Предварительно, пострадавших нет.