Развожаев: в Севастополе сбит 21 украинский беспилотник Российские военные отразили очередную атаку ВСУ в Севастополе

Москва11 авг Вести.В Севастополе отражена очередная атака БПЛА, сбит 21 украинский беспилотник. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

В городе продолжает работать система ПВО, авиация и мобильные огневые группы. По данным спасательной службы Севастополя, из-за упавших обломков БПЛА на Южном берегу города загорелся лес.

В Севастопольской зоне ЮБК, на Ильяс-Кая из-за упавших обломков сбитых БПЛА загорелся лес в труднодоступном месте на склоне, площадь возгорания 500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС отметил Развожаев в мессенджере МАХ

Кроме того, в районе ближнего пляжа в Балаклаве также произошло возгорание, а в Гагаринском районе обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома. Произошел пожар, однако его удалось быстро потушить. Как уточняется, никто не пострадал.

По словам Развожаева, в результате атаки ВСУ повреждены 3 многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне. В жилых помещениях разбиты окна.

Губернатор напомнил жителям города, что при обнаружении обломков беспилотников следует незамедлительно позвонить в экстренные службы.

Ранее сообщалось, над акваторией Черного моря уничтожено 7 украинских дронов.