Развожаев: шесть вражеских БПЛА сбиты в Севастополе

Шесть БПЛА сбиты в Севастополе Развожаев: шесть вражеских БПЛА сбиты в Севастополе

Москва10 авг Вести.Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 6 БПЛА написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Гагаринском районе после уничтожения дрона осколки упали у подъезда жилого дома — пострадавших нет.

Ко всему прочему, ночью из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир, в результате чего возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека из кемпинга. Огонь локализован на площади 8 Га. На месте работают все необходимые службы.