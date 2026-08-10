Москва10 авгВести.Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 6 БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Гагаринском районе после уничтожения дрона осколки упали у подъезда жилого дома — пострадавших нет.
Ко всему прочему, ночью из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир, в результате чего возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека из кемпинга. Огонь локализован на площади 8 Га. На месте работают все необходимые службы.