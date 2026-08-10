Москва10 авгВести.В Севастополе произошел пожар в районе пляжа Инжир. Возгорание возникло в результате падения сбитых украинских беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что огонь возник в лесу, находящемся вблизи пляжа. Это уже второй пожар, который произошел вследствие налета ударной техники ВСУ минувшей ночью.
Ранее был потушен первый из них.
Во время атаки сегодня утром на место упали еще два вражеских беспилотника. Пожар возобновился, площадь достигла 15 гектаровнаписал глава города в своем Telegram-канале
Он отметил, что к месту тушения уже прибыли силы и средства согласно повышенному, третьему рангу. Общая численность привлеченных пожарных составляет порядка 100 человек.