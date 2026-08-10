Порядка 100 человек тушат пожар в Севастополе, возникший из-за падения БПЛА

В Севастополе из-за падения БПЛА возник пожар на 15 га Порядка 100 человек тушат пожар в Севастополе, возникший из-за падения БПЛА

Москва10 авг Вести.В Севастополе произошел пожар в районе пляжа Инжир. Возгорание возникло в результате падения сбитых украинских беспилотников, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что огонь возник в лесу, находящемся вблизи пляжа. Это уже второй пожар, который произошел вследствие налета ударной техники ВСУ минувшей ночью.

Ранее был потушен первый из них.

Во время атаки сегодня утром на место упали еще два вражеских беспилотника. Пожар возобновился, площадь достигла 15 гектаров написал глава города в своем Telegram-канале

Он отметил, что к месту тушения уже прибыли силы и средства согласно повышенному, третьему рангу. Общая численность привлеченных пожарных составляет порядка 100 человек.