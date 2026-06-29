После атаки украинских дронов в Севастополе загорелись лес и виноградники

Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на Севастополь После атаки украинских дронов в Севастополе загорелись лес и виноградники

Москва29 июн Вести.После падения обломков украинских беспилотников в Севастополе загорелся лес и виноградники. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 Га, обнаружено 13 очагов… В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники написал глава города в мессенджере MAX

Пожар на виноградниках потушен, очаги в лесу ликвидируются силами оперативных служб.

Всего за последние сутки в небе над Севастополем уничтожены 29 вражеских дронов, ночью и утром 29 июня, в понедельник, были отражены две атаки противника.

В 11.41 по мск в городе вновь объявлена воздушная тревога.