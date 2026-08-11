Москва11 авгВести.В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Об этом в MAX сообщил глава города Михаил Развожаев.
Сбито 7 БПЛА преимущественно над морем, а также в районе Северной стороны и Гагаринском районеуточнил он
Продолжает работать авиация, ПВО и мобильные огневые группы, отметил Развожаев.
Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружияговорится в сообщении
Глава города призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что на юге и на севере Республики Крым работают системы ПВО. Объявлен режим беспилотной опасности.