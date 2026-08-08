Москва8 авгВести.В Севастополе военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Отмечается, что задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Украинские дроны уничтожают из различных видов вооружения, включая стрелковое.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группынаписал Михаил Развожаев
Горожан и гостей просят не выходить на улицу, держаться подальше от открытых мест и оставаться в укрытиях до окончания атаки. Власти призывают сохранять спокойствие.