В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку дронов

В Севастополе силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку дронов

Москва8 авг Вести.В Севастополе военные отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Отмечается, что задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Украинские дроны уничтожают из различных видов вооружения, включая стрелковое.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы написал Михаил Развожаев

Горожан и гостей просят не выходить на улицу, держаться подальше от открытых мест и оставаться в укрытиях до окончания атаки. Власти призывают сохранять спокойствие.