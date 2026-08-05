Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

Севастополь отражает атаку ВСУ, жителей и отдыхающих призывают к осторожности Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

Москва5 авг Вести.Российские военные сегодня утром отражают атаку ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее он предупредил жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы говорится в публикации Развожаева

Он уточнил, что российские военные уничтожают вражеские беспилотники из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Губернатор Севастополя призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.