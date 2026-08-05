Москва5 авгВести.Российские военные сегодня утром отражают атаку ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он предупредил жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группыговорится в публикации Развожаева
Он уточнил, что российские военные уничтожают вражеские беспилотники из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Губернатор Севастополя призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.