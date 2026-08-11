Москва11 авгВести.На юге и на севере Республики Крым работают системы ПВО. Объявлен режим беспилотной опасности, сообщает региональное МЧС в MAX.
Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местностиговорится в сообщении
При нахождении на улице или в автотранспорте необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге, отойти от окон, не пользоваться лифтом. До отмены беспилотной опасности нужно оставаться в безопасном месте.
Граждан попросили доверять только официальным источникам информации.