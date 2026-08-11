Москва11 авг Вести.На юге и на севере Республики Крым работают системы ПВО. Объявлен режим беспилотной опасности, сообщает региональное МЧС в MAX.

Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности говорится в сообщении

При нахождении на улице или в автотранспорте необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге, отойти от окон, не пользоваться лифтом. До отмены беспилотной опасности нужно оставаться в безопасном месте.

Граждан попросили доверять только официальным источникам информации.